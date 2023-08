MorphoSys Aktie News: MorphoSys schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Kurs der MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 09:05 Uhr stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 27,53 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,65 EUR zu. Bei 27,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.652 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,34 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 12,16 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,81 EUR am 28.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,12 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 33,00 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62,30 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,50 EUR in den Büchern standen.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -8,827 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

