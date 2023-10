MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag im Minus

So bewegt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 24,20 EUR.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 24,20 EUR. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,99 EUR nach. Bei 24,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 52.405 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 32,49 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,81 EUR ab. Mit Abgaben von 51,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 30,80 EUR.

MorphoSys gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte MorphoSys die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR einfahren.

