MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 24,52 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 24,52 EUR. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,33 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 24,33 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.647 MorphoSys-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,50 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 51,86 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 30,80 EUR.

MorphoSys ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -6,88 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR im Vergleich zu 59,40 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 05.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR je Aktie ausweisen dürften.

