MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit grünen Vorzeichen

MorphoSys im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MorphoSys-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 30,64 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 30,64 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,64 EUR zu. Bei 29,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.597 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,49 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 5,69 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 159,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 30,40 EUR.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -6,88 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -6,840 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

