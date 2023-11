MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 30,06 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 30,06 EUR. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 31,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 176.699 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 32,49 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 7,48 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,81 EUR ab. Mit Abgaben von 60,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,40 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 09.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,40 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53,20 EUR.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -6,840 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

