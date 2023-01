MorphoSys Aktie News: MorphoSys verbilligt sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 13,28 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 13,36 EUR. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 13,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,49 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.578 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,84 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,65 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 27,40 EUR.

Am 16.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 150,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 95,80 EUR umgesetzt, gegenüber 38,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 13.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -12,417 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

