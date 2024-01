MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 33,67 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 33,67 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,24 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 33,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.272 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,89 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 8,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 12,91 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 160,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,50 EUR.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR gegenüber -3,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 63,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 95,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. MorphoSys dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -7,612 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

