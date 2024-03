MorphoSys Aktie News: MorphoSys verliert am Montagmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 65,36 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 65,36 EUR. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 65,12 EUR ein. Mit einem Wert von 65,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 36.927 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. 1,87 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,45 EUR am 20.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten MorphoSys-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,38 EUR.

Am 16.11.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,60 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 63,80 EUR – eine Minderung von 33,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95,80 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -8,077 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

