MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie notierte um 10:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 14,57 EUR zu. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,82 EUR an. Bei 14,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 11.517 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 27,87 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 47,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 23,38 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,70 EUR.

Am 15.03.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 9,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys -11,16 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,25 Prozent auf 81,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,90 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 01.05.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,540 EUR je Aktie ausweisen dürften.

