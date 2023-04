MorphoSys Aktie News: MorphoSys präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 14,67 EUR

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 14,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 14,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,87 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,40 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Mit Abgaben von 24,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,70 EUR.

MorphoSys gewährte am 15.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 9,65 EUR. Im letzten Jahr hatte MorphoSys einen Gewinn von -11,16 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 81,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 52,90 EUR umgesetzt.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,540 EUR je MorphoSys-Aktie.

