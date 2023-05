MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,20 EUR

4,29% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 18,82 EUR zu. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,82 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.983 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 24,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 59,38 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 22,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 15.03.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 9,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren -11,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 81,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,311 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Ausblick: MorphoSys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

April 2023: So schätzen Experten die MorphoSys-Aktie ein

Erste Schätzungen: MorphoSys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys