MorphoSys Aktie News: MorphoSys präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Das Papier von MorphoSys konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 26,25 EUR. In der Spitze gewann die MorphoSys-Aktie bis auf 26,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,65 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 45.726 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 30,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,29 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,81 EUR ab. Abschläge von 55,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,00 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 03.05.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 62,30 EUR, während im Vorjahreszeitraum 41,50 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. MorphoSys dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,509 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

