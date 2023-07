MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

MorphoSys im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 26,29 EUR nach oben.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 26,29 EUR. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 26,29 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.658 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 30,00 EUR markierte der Titel am 07.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 14,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,81 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 55,10 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,00 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 03.05.2023. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,59 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62,30 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MorphoSys einen Umsatz von 41,50 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -6,509 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

MorphoSys-Aktie mit Kurssprung: JPMorgan stuft doppelt hoch

MorphoSys-Aktie im Rally-Modus: Markt traut Krebsmittel Pelabresib Blockbuster-Potenzial zu