MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 67,65 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:49 Uhr die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 67,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 67,80 EUR. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 67,60 EUR. Mit einem Wert von 67,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.905 Stück gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,75 EUR an. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 3,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2023 auf bis zu 14,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 78,54 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je MorphoSys-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -1,30 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 27,54 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 55,81 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -7,348 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Novartis plant Verdrängung der Minderheitsaktionäre von MorphoSys - Aktien uneins

MorphoSys scheidet aus MDAX und TecDAX aus - MorphoSys-Aktie im Plus

Schwacher Handel: TecDAX sackt am Mittwochnachmittag ab