MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Montagmittag fester

So bewegt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 27,96 EUR nach oben.

Das Papier von MorphoSys legte um 11:24 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 27,96 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 28,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.665 MorphoSys-Aktien.

Am 21.07.2023 markierte das Papier bei 31,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 12,09 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 136,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,60 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Am 09.08.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -6,88 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,44 Prozent auf 53,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,854 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie: Experten empfehlen MorphoSys im August mehrheitlich zum Kauf

TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in MorphoSys gekostet

TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in MorphoSys angefallen