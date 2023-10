MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 23,02 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 23,02 EUR ab. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 22,74 EUR. Bei 23,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 102.999 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 32,49 EUR. Mit einem Zuwachs von 41,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 48,72 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,80 EUR.

MorphoSys ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 53,20 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 59,40 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

