MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochvormittag in Rot

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 23,11 EUR.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 23,11 EUR. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 22,81 EUR. Bei 23,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.635 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Gewinne von 40,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,80 EUR.

MorphoSys ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -6,848 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

