MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 33,67 EUR.

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 33,67 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 33,42 EUR. Bei 33,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 20.554 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 36,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 8,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,91 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 160,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,50 EUR.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 63,80 EUR, gegenüber 95,80 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,40 Prozent präsentiert.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,612 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

