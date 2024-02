MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 42,25 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 42,25 EUR. In der Spitze gewann die MorphoSys-Aktie bis auf 42,30 EUR. Bei 41,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 210.783 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2024 markierte das Papier bei 44,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 5,18 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 214,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 30,13 EUR.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Am 12.03.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,677 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Minus

Freundlicher Handel: SDAX mit Zuschlägen