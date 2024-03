MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagmittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von MorphoSys. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MorphoSys-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 65,20 EUR.

Mit einem Kurs von 65,20 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die MorphoSys-Aktie bei 65,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 65,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.821 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 2,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,45 EUR am 20.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 79,37 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten MorphoSys-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 35,38 EUR angegeben.

MorphoSys ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,60 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,40 Prozent auf 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 95,80 EUR umgesetzt.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,077 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Start stärker

MorphoSys-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Veränderungen im MDAX und SDAX voraus: MorphoSys und Vitesco dürften Plätze tauschen