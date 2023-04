MorphoSys Aktie News: MorphoSys steigt am Mittwochnachmittag stark

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 16,45 EUR

Die MorphoSys-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,5 Prozent auf 16,01 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 16,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,01 EUR. Zuletzt wechselten 137.109 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 42,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 11,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 22,70 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 15.03.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 9,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -11,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 81,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,90 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,540 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

