MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit angezogener Handbremse

MorphoSys im Fokus

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Bei der MorphoSys-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,15 EUR.

Die MorphoSys-Aktie bewegte sich um 09:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 67,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 67,20 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,10 EUR nach. Bei 67,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.000 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 67,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 0,30 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2023 (14,52 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 78,38 Prozent sinken.

MorphoSys-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Am 13.03.2024 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 9,65 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 81,60 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 29.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,121 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

