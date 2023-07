MorphoSys Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von MorphoSys

MorphoSys im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MorphoSys befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 25,66 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 25,66 EUR. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 25,60 EUR. Mit einem Wert von 25,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 41.847 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,00 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 16,91 Prozent Luft nach oben. Bei 11,81 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 53,99 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,00 EUR für die MorphoSys-Aktie.

MorphoSys gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,59 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62,30 EUR ausgewiesen.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 31.07.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,509 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

