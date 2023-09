MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von MorphoSys. Das Papier von MorphoSys legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 28,41 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 1,2 Prozent auf 28,41 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,47 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,93 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.298 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 31,34 EUR erreichte der Titel am 21.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,60 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 09.08.2023. Das EPS lag bei -2,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -6,88 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,20 EUR – das entspricht einem Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 15.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. MorphoSys dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -6,854 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

