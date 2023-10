MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 23,21 EUR zu.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 23,21 EUR. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 23,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 124.150 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,49 EUR. 39,98 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,81 EUR ab. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 96,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,80 EUR je MorphoSys-Aktie an.

MorphoSys ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 53,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,44 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -6,848 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

