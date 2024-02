MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Nachmittag kräftig

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 13,3 Prozent auf 65,02 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 13,3 Prozent im Plus bei 65,02 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 66,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 3.798.931 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 2,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (13,45 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 79,31 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,13 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Am 15.11.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,60 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,40 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -7,677 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

