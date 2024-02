MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagvormittag im Bullenmodus

MorphoSys im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 15,1 Prozent auf 66,04 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 15,1 Prozent auf 66,04 EUR. Bei 66,58 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,10 EUR. Zuletzt wechselten 667.468 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 79,63 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,13 EUR an.

Am 15.11.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95,80 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --7,677 EUR je MorphoSys-Aktie.

