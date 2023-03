MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagmittag leichter

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 16,17 EUR

0,22% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:37 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 16,03 EUR. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,85 EUR nach. Bei 16,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 35.227 Stück.

Bei 27,87 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 42,48 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,81 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,92 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Am 17.11.2022 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,61 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 150,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 95,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 38,20 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -11,564 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie verliert deutlich: MorphoSys beendet präklinische Forschung - 70 Mitarbeiter werden entlassen

Erste Schätzungen: MorphoSys stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Die Expertenmeinungen zur MorphoSys-Aktie im Januar 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys