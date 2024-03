MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochnachmittag freundlich

Blick auf MorphoSys-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Das Papier von MorphoSys legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 65,32 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 65,32 EUR. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,48 EUR aus. Bei 65,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.788 Stück gehandelt.

Bei 66,58 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 13,45 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,41 Prozent.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 16.11.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95,80 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR je MorphoSys-Aktie.

