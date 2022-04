MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 26,18 EUR

Das Papier von MorphoSys befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 26,51 EUR ab. In der Spitze fiel die MorphoSys-Aktie bis auf 26,48 EUR. Bei 26,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 11.161 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.05.2021 bei 80,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 202,30 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 20,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 21,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 48,17 EUR angegeben.

Am 04.05.2022 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -11,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,51 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 36,00 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,90 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 31,95 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 04.05.2022 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 15.03.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -9,301 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

