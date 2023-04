MorphoSys Aktie News: MorphoSys reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 17,05 EUR

1,58% Charts

News

Analysen

Das Papier von MorphoSys konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 17,09 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MorphoSys-Aktie bei 17,21 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 58.230 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 07.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 36,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 11,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,70 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 15.03.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -11,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,90 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 03.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,540 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie weit im Plus: MorphoSys will Daten zu Hoffnungsträger-Medikament früher vorlegen

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

MorphoSys-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys