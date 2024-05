MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag ohne große Veränderung

MorphoSys im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 66,60 EUR an der Tafel.

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 66,60 EUR an der Tafel. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,60 EUR. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 66,55 EUR. Bei 66,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 546 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.04.2024 erreicht. 2,10 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,52 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2023 erreicht. Mit Abgaben von 78,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für MorphoSys-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,38 EUR an.

MorphoSys veröffentlichte am 29.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -1,30 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 55,81 Prozent auf 27,54 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -5,213 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

