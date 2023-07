MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 25,84 EUR.

Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 25,84 EUR ab. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 25,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.230 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 30,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Mit Abgaben von 54,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,00 EUR an.

MorphoSys ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,59 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 62,30 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 41,50 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,509 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

