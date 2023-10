MorphoSys Aktie News: MorphoSys reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von MorphoSys zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 23,27 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 23,27 EUR zu. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 23,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,76 EUR. Bisher wurden heute 18.703 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,49 EUR an. Mit einem Zuwachs von 39,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 49,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,80 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 53,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,44 Prozent verringert.

Die MorphoSys-Bilanz für Q3 2023 wird am 15.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR einfahren.

