MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MorphoSys-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 30,86 EUR.

Das Papier von MorphoSys legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 30,86 EUR. In der Spitze gewann die MorphoSys-Aktie bis auf 31,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 167.755 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 5,28 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 30,40 EUR.

Am 09.08.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,88 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,44 Prozent auf 53,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 präsentieren.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,840 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

