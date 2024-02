MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 63,04 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 63,04 EUR. Bei 61,60 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 62,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 541.541 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 66,58 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,62 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,45 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,13 EUR für die MorphoSys-Aktie.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -8,077 EUR je Aktie aus.

