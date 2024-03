MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt am Mittag Vortagesniveau

So entwickelt sich MorphoSys

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von MorphoSys. Mit einem Wert von 65,24 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die MorphoSys-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 65,24 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 65,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,18 EUR ab. Bei 65,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.065 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 2,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 79,38 Prozent wieder erreichen.

Für MorphoSys-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 35,38 EUR angegeben.

Am 16.11.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR gegenüber -3,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 63,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,80 EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,077 EUR je MorphoSys-Aktie.

