MorphoSys Aktie News: MorphoSys tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 65,28 EUR.

Die MorphoSys-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 65,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 65,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 65,18 EUR. Bei 65,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 107.555 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (13,45 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

MorphoSys gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 95,80 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 63,80 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,077 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

