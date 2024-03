MorphoSys Aktie News: MorphoSys kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 65,26 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 65,26 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,44 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 65,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 4.008 Stück.

Bei 66,58 EUR markierte der Titel am 06.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 1,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 79,39 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für MorphoSys-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 16.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95,80 EUR gelegen.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -8,077 EUR je Aktie aus.

