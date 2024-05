MorphoSys Aktie News: MorphoSys behauptet sich am Dienstagnachmittag

MorphoSys im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MorphoSys-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 66,90 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:47 Uhr bei 66,90 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 67,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,65 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 67,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.790 MorphoSys-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.04.2024 erreicht. Gewinne von 1,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 78,30 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,38 EUR.

MorphoSys gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -8,37 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,30 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 27,54 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 55,81 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. MorphoSys dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,213 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

