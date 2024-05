MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 66,70 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie musste um 09:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 66,70 EUR. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 66,70 EUR. Mit einem Wert von 67,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 300 Aktien.

Am 16.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 1,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2023 auf bis zu 14,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 35,38 EUR.

Am 29.04.2024 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,37 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 27,54 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 55,81 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MorphoSys am 07.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,213 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

