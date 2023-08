MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 27,35 EUR abwärts.

Um 15:43 Uhr ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 27,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,34 EUR aus. Bei 28,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 33.984 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 31,34 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 12,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,00 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 04.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 62,30 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,40 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -8,827 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

