MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag freundlich

So bewegt sich MorphoSys

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von MorphoSys. Zuletzt stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 28,44 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 28,44 EUR. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,54 EUR. Bei 28,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.998 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,34 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2023. Mit einem Zuwachs von 10,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 09.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 EUR gegenüber -6,88 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,44 Prozent auf 53,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. MorphoSys dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,835 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

