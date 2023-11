MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagvormittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 31,19 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 31,19 EUR ab. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,15 EUR nach. Bei 31,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.196 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2023 auf bis zu 32,49 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 4,17 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 62,15 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,40 EUR.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,44 Prozent zurück. Hier wurden 53,20 EUR gegenüber 59,40 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -6,840 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

