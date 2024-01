MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagnachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 36,40 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 36,40 EUR. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,50 EUR aus. Bei 35,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 160.580 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 36,89 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,35 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (12,91 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 181,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,83 EUR.

Am 15.11.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,60 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 63,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 95,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -7,612 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

