MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 64,02 EUR zu.

Um 15:51 Uhr stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 64,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 64,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,22 EUR. Bisher wurden heute 284.366 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Bei 66,58 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 4,00 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 78,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 35,38 EUR angegeben.

Am 15.11.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 63,80 EUR, gegenüber 95,80 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,40 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -8,077 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

