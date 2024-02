MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

So entwickelt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 63,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 63,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 63,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,22 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 30.399 Aktien.

Am 06.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,58 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,02 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 371,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Am 15.11.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,40 Prozent auf 63,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -8,077 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

