MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von MorphoSys. Bei der MorphoSys-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 65,28 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die MorphoSys-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 65,28 EUR. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,30 EUR. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 65,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.328 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 66,58 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,99 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 385,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,38 EUR an.

Am 16.11.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR im Vergleich zu 95,80 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR je Aktie ausweisen dürften.

