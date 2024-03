MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von MorphoSys. Zum Vortag unverändert notierte die MorphoSys-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 65,24 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 65,24 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 65,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 65,16 EUR. Bei 65,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.043 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,45 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 385,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für MorphoSys-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -3,50 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,60 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -8,077 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

