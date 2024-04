MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von MorphoSys. Mit einem Wert von 67,05 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die MorphoSys-Aktie um 11:44 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 67,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 67,20 EUR. Bei 67,05 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 67,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.267 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 03.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 14,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 78,34 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,38 EUR.

MorphoSys gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81,60 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die MorphoSys-Bilanz für Q1 2024 wird am 29.04.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2024 einen Verlust in Höhe von -4,121 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

